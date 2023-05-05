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04:15, 5 мая 2023Мир

Филиппины призвали Китай не беспокоиться из-за доступа США к новым базам

Президент Филиппин Маркос-младший: предоставленные США базы никому не представляют угрозу
Фердинанд Маркос-младший

Фердинанд Маркос-младший. Фото: Nathan Howard / Reuters

Четыре новые военные базы, которые Филиппины предоставили американским солдатам, не представляют угрозу кому бы то ни было, заявил президент страны Фердинанд Маркос-младший. Его слова передает РИА Новости.

Об этом филиппинский лидер сообщил министру иностранных дел Китая Цинь Гану. По его словам, Соединенные Штаты не заявляли о намерении использовать эти объекты для нападения. «Это не их предназначение, не так они будут применяться», — подчеркнул Маркос-младший.

В апреле вооруженные силы США и Филиппин провели крупнейшие в истории совместные учения в ответ на маневры китайской армии вблизи Тайваня. В них приняли участие свыше 17 тысяч военнослужащих, что вдвое больше, чем в прошлогодних.

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Марина Совина
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