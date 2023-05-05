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16:07, 5 мая 2023Россия

В России шестиклассница захотела «устроить сюрприз» и расстрелять одноклассников

Mash Iptash: в Набережных Челнах шестиклассница пришла в школу с пистолетом

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Шестиклассница из Набережных Челнов пришла в школу с пистолетом, патронами и газовым баллончиком. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Как стало известно со слов одноклассников девочки, на прошлой неделе она пообещала «устроить сюрприз». 5 мая школьница принесла в учебное заведение оружие и объяснила, что собирается расстрелять сверстников, а затем совершить суицид. В результате кто-то из детей испугался и, расплакавшись, обратился в экстренные службы.

После этого девочку доставили в кабинет директора, пока на место ехала полиция во главе с начальником местного УВД, пишет канал. Силовики выяснили, что пистолет был травматическим. Откуда у ребенка появилось оружие, предстоит установить полицейским.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Там мальчик принес в школу травматический пистолет и случайно выстрелил в одноклассника. Оружие 15-летнему подростку показал его дедушка, дав произвести пробный выстрел. Школьнику понравился пистолет, и он взял его с собой в учебное заведение, чтобы похвастаться перед сверстниками.

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Константин Лысяков
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