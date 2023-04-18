В российском городе школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника

В Новосибирске подросток принес в школу пистолет и случайно выстрелил в одноклассника

В Новосибирске подросток принес в школу травматический пистолет и случайно выстрелил в одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что местный житель показал 15-летнему внуку пистолет и дал из него выстрелить. Школьнику оружие понравилось, и он решил принести его в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. В процессе демонстрации пистолета подросток начал стрелять и случайно попал в предплечье 14-летнего сверстника.

У пострадавшего не было серьезных травм, однако остались ушибы и синяки, уточняет Mash Siberia. Сотрудники полиции составили административный проток за ненадлежащее воспитание в отношении матери стрелка.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток открыл в школе № 633 стрельбу из пистолета. Девятиклассник несколько раз выстрелил перед школой, после чего вошел внутрь и произвел несколько выстрелов на перемене в туалете.