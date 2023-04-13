Подросток открыл стрельбу в российской школе

«Фонтанка»: в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе из пистолета

В Санкт-Петербурге подросток открыл в школе № 633 стрельбу из пистолета. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, девятиклассник несколько раз выстрелил перед школой, после чего вошел внутрь и произвел несколько выстрелов на перемене в туалете. Пострадавшими стали два одноклассника подростка и два восьмиклассника — у них легкие ранения. Сообщается, что в пистолете были пластмассовые пули. Сам ученик заявил, что выстрелил ради шутки, его доставили в отдел полиции.

Подросток стоит на учете в ПНД, его ждет суд за кражу. Его мать, сообщает «Звезда», находится в СИЗО по статье о наркотиках.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области подросток напал на 16-летнего и 14-летнего школьников и ранил их ножом.