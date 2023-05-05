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17:54, 5 мая 2023Путешествия

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о сближении самолета и беспилотника

«Аэрофлот»: информация о сближении российского самолета и дрона является недостоверной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Информация о сближении самолета авиакомпании «Аэрофлот» и неопознанного дрона является недостоверной. Подобные сведения ТАСС опровергли представители перевозчика.

«Информация о сближении неопознанного беспилотного летательного аппарата с воздушным судном не нашла подтверждения», — сообщили в «Аэрофлоте».

По словам представителей российского перевозчика, возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось.

Ранее 5 мая стало известно, что неизвестный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что атаке дрона подвергся российский самолет, летевший из Самары в Москву. По словам одного из пассажиров рейса, коптер целился в борт лайнера.

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Фариза Бацазова
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