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16:40, 5 мая 2023Путешествия

Неизвестный беспилотник попытался атаковать самолет в Шереметьево

Mash: неопознанный дрон попытался атаковать прилетевший из Самары в Шереметьево самолет

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Неопознанный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что атаке неизвестного дрона подвергся российский самолет, летевший из Самары в Москву. По словам одного из пассажиров рейса, коптер целился в борт лайнера. «Когда до касания оставалось несколько десятков метров — внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с аэродромом», — говорится в сообщении.

После посадки самолета пилоты передали информацию службе безопасности столичной авиагавани, начата проверка инцидента.

Ранее в апреле приземлению российского пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево помешал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Нижнекамска в Москву.

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Фариза Бацазова
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