Неизвестный беспилотник помешал посадке российского самолета в Шереметьево

Shot: неизвестный дрон помешал посадке российского пассажирского лайнера в Шереметьево

Приземлению российского пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево помешал неизвестный беспилотник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел днем в четверг, 27 апреля, с лайнером, летевшим из Нижнекамска в Москву. «При заходе на посадку слева от самолета был замечен дрон размерами примерно 10х20 сантиметров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летательный аппарат находился довольно близко к воздушному судну. Однако, несмотря на это, пилотам удалось посадить его без происшествий.

Ранее в апреле стало известно, что дрон-разведчик едва не сорвал взлет самолета в Шереметьево, следовавшего во Владикавказ. Неизвестный летательный аппарат двигался точно по траектории движения воздушного судна.