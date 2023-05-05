Арктический плавучий университет впервые изучит море с необитаемым аппаратом

Арктический плавучий университет впервые спустит в море необитаемый подводный аппарат

Участники Арктического плавучего университета-2023 (АПУ) впервые изучат арктические моря при помощи подводного аппарата. Об этом сообщила заместитель начальника экспедиции по научной работе АПУ-2023 Анна Трофимова, передает ТАСС.

«Это аппарат по типу "Мира", но необитаемый, который будет спускаться и смотреть, что там под водой плавает. Такие исследования в рейсе АПУ буду проводиться впервые. Также впервые участники экспедиции будут проводить гидроакустические исследования», — сказала она.

Научная программа экспедиции уже сформирована. Поездка продлится с 23 июня по 14 июля, в нее отправятся 55 человек. Они представляют 16 научных и образовательных организаций из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга и Норильска.

Трофимова уточнила, что к экспедиции присоединяется филиал Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) в Северодвинске. Один из двух исследователей будет изучать применение телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов в условиях Арктики. Второй будет изучать параметры работы судового электропривода научно-экспедиционного судна «Профессор Молчанов», на котором будет проходить экспедиция.

Кроме того, в 2023 году в рейс отправятся иностранные участники. Пока заявлены представители Молдовы, Турции и Болгарии. В последний раз иностранцы присоединялись к АПУ в 2019 году.

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