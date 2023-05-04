Ученые впервые пробурили ледник ИГАН для определения его возраста

Ученые из РАН впервые пробурили ледник ИГАН на Полярном Урале

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась зимняя экспедиция на хребет Полярный Урал, в рамках которой ученые устанавливали возраст ледника ИГАН, названного в честь Института географии Академии наук. Об этом сообщается на сайте Департамента внешних связей ЯНАО.

Экспедицию провела команда из Института географии РАН и Научного центра изучения Арктики (Салехард). Специалисты впервые пробурили ледник для отбора 91 метра керна и достигли его ложа. Им мешали суровые апрельские погодные условия, но поставленные задачи были выполнены.

«Ценный груз с образцами льда отправлен в рефрижераторе в лабораторию Института географии РАН для дальнейшего анализа», — сообщил ведущий научный сотрудник сектора криосфер НЦИА Александр Шеин.

Образцы позволят установить точный возраст ледника, климатические условия его существования в прошлом и возможное загрязнение атмосферы на Полярном Урале.

Ранее сообщалось, что российские ледники в Арктике тают быстрее всего — на них приходится до 38 процентов от общей статистики таяния. Ранее «рекорд» принадлежал Гренландии. Для подсчета ученые обследовали 1496 ледников Северного полушария.