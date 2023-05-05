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16:29, 5 мая 2023Россия

Появились подробности о пришедшей в школу с пистолетом российской шестикласснице

Mash Iptash: пришедшая в российскую школу с пистолетом девочка разбила ученице голову

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Шестиклассница из Набережных Челнов, которая пришла в школу с пистолетом, чтобы «устроить сюрприз» одноклассницам, разбила девочке голову. Такие подробности рассказали ученики школы, пишет Telegram-канал Mash Iptash.

«По этажу ходила с пистолетом. К ней девочка подошла и она ее толкнула в стену. У нее голова расшиблена была», — вспомнил один их учащихся.

Другой школьник сообщил, что шестиклассница принесла еще и патроны и газовые баллоны, которые потом выбросила в туалете. Также школьники сообщили, что слышали выстрел.

Об инциденте стало известно 5 мая. Со слов одноклассников девочки, на прошлой неделе она пообещала «устроить сюрприз», а утром 5 мая принесла в учебное заведение оружие и объяснила, что собирается расстрелять сверстников, а затем совершить суицид.

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Никита Абрамов
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