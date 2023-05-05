Российский подросток попытался зарезать отца и попал под следствие

В Петропавловске-Камчатском 16-летний подросток попытался зарезать отца из-за неприязни

В Петропавловске-Камчатском задержали 16-летнего подростка, пытавшегося убить своего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю.

По данным ведомства, в апреле мальчик в квартире на улице Николаевой-Терешковой В.В. решил напасть на отца из-за личной неприязни. Он заранее подготовил два кухонных ножа и стал ждать возвращения родственника. Как только тот пришел, юный фигурант два раза ударил его ножом, нанеся тяжелые травмы. Однако отец смог сопротивляться и вытолкнул сына из жилища, закрыв дверь. Тогда подросток сбежал и спрятал орудия.

Однако вскоре правоохранители вычислили местонахождение школьника. Он находится под запретом определенных действий. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство.

«На период следствия несовершеннолетний помещен в Камчатский центр социальной помощи семье и детям», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиянин решил похитить своего отца, который пригрозил выселить его из квартиры вместе с семьей, и случайно убил его.