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10:12, 29 марта 2023Силовые структуры

Россиянин с сообщниками похитил отца и случайно убил его

На Урале четверо мужчин получили от 7 до 9 лет за похищение человека, умершего в багажнике

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд вынес приговор четверым жителям Верхней Пышмы, похитившим отца одного из них, который умер в багажнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Максимальное наказание в виде девяти лет колонии строго режима получили Леонид Тропин, являвшийся инициатором преступления, и его приятель Сергей Стяжкин. Двое их подельников Валентин Басков и Руслан Маханов получили восемь и семь лет соответственно.

Суд установил, что 19 апреля 2022 года пьяный Тропин решил похитить своего отца, который пригрозил выселить его из квартиры вместе с семьей и снять с регистрации его автомобиль. Тропин рассказал о ссоре с отцом троим знакомым, и они согласились ему помочь.

На следующее утро они приехали к дому отца и там напали на него. Тропин-старший оказал активное сопротивление, и тогда Басков, а затем и Стяжкин ударили его несколько раз бейсбольной битой по голове. Истекающего кровью мужчину связали и положили в багажник. Через некоторое время заложник захлебнулся собственной кровью. Тропин и Стяжкин в лесу облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и сожгли вместе с погибшим.

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Любовь Ширижик
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