Последствия атаки беспилотника на НПЗ на Кубани попали на видео

Mash показал на видео последствия атаки беспилотника на Ильский завод на Кубани

Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки беспилотника попал на видео. Кадры последствий публикует Telegram-канал Mash.

О ЧП стало известно ранее 5 мая. Сообщалось, что БПЛА влетел в одну из установок, данных о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что под удар попала пятая установка, загорелся воздушный охладитель компрессорной станции. Пожар площадью 60 квадратных метров был ликвидирован в районе 9:00.

Это вторая за несколько дней атака беспилотника на НПЗ на Кубани. О первой сообщалось ночью с 3 на 4 мая. Тогда речь шла о четырех дронах. Первый БПЛА не достиг своей цели и упал на территории НПЗ, спустя 20 минут после этого там начался пожар. Один из резервуаров с нефтепродуктами был разрушен, второй, заполненный соляркой на 85 процентов, загорелся.