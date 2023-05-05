В Польше демонтировали памятник советским воинам

На юго-западе Польши демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии

В Польше в пятницу, 5 мая, демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии. Об этом сообщается на сайте Института национальной памяти (ИНП) страны.

Памятник находился в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе Польши. ИНП назвал монумент «пропагандистским объектом».

«На основании документации Польского Красного Креста установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и в Глубчицах не осталось захоронений красноармейцев», — отмечается в сообщении.

Памятник Благодарности воинам Красной армии в Глубчицах был установлен в 1945 году.

В марте 2022 года в местности Хжовице на юго-западе Польши демонтировали памятник солдатам-освободителям Красной армии. «Нет места для красной звезды в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши <...> Нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического режима еще с межвоенного времени», — заявил директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.