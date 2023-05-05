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14:02, 5 мая 2023Бывший СССР

Польские перевозчики перекрыли дорогу на границе с Украиной

Перевозчики Польши перекрыли дорогу у украинской границы из-за протеста против конкурентов

Фото: Roman Baluk / Reuters

Польские грузоперевозчики перекрыли дорогу у границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны в знак протеста против своих украинских конкурентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие поляки хотят добиться возвращения системы получения разрешений для украинских перевозчиков, ее отменили после начала конфликта на Украине.

«Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары», — рассказал пресс-секретарь Палаты таможенной администрации в Люблине Михал Дерус.

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Он отметил, что на границе очереди нет, но возможности выезда из Польши ждут примерно 370 грузовиков, а в электронной очереди зарегистрированы 3200 машин.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в пять стран Европейского союза (ЕС) — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Отмечается, что в случае необходимости запрет может быть продлен.

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Алевтина Запольская
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