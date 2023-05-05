В Чехии указали на провал Запада в отношении России

Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад хотел ослабить Россию, но лишь сделал ее сильнее

Запад хотел ослабить Россию, но в итоге сделал ее сильнее, при этом разрушив буферную Украину. Такое заявление сделал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью для Radio Universum.

Он отметил, что с 90-х годов Россия имела прозападный курс. Однако Запад начал проводить политику ослабления России и ситуация изменилась, указал экс-глава разведки. «Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие», — отметил он.

В частности, Пелз напомнил, что в 2008 году НАТО приняло решение, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. По его словам, уже тогда было понятно, что для России подобное неприемлемо. С тех пор Россия стала более осторожной.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что старания западных стран изолировать РФ потерпели полный провал. Он также обратил внимание, что в настоящее время мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке руководствуются своими интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах и «больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли».