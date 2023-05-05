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19:44, 5 мая 2023Силовые структуры

Бывший заместитель губернатора Курганской области вышел из колонии

Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин вышел из колонии по УДО

Фото: Игорь Меркулов / URA.RU / ТАСС

Бывший заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин вышел из колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Олесю Бортникову.

Уточняется, что экс-замгубернатора вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО).

По данным следствия, первый заместитель губернатора и директор Департамента агропромышленного комплекса Пугин в 2018-2019 годах вступил в сговор с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также Вячеславом Розниным, занимавшим должность заместителя главы Шадринского района. Они организовали подделку актов выполненных работ, по которым подрядчик ООО «Мультипласт» получал деньги. Чиновники знали, что подрядчик не выполнил ряд работ и не поставил часть оборудования, однако в полном объеме оплатили это. Деньги, переведенные в «Мульпласт», чиновники частично поделили между собой.

В ходе расследования также стало ясно, что Пугин получил взятку строительными материалами на сумму более 100 тысяч рублей от коммерческого директора фирмы «Мультипласт» за «общее покровительство» при выполнении муниципальных контрактов.

Пугина осудили на восемь лет колонии общего режима. Кроме того, его оштрафовали почти на два миллиона рублей.

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Екатерина Власова
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