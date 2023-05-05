Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:29, 5 мая 2023Россия

Путину доложили о поддержке бизнеса в новых регионах России

Решетников рассказал Путину о поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах России
СюжетАтака беспилотников на Кремль

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым поднял вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах.
Об этом сообщается на сайте Кремле.

Министр отметил, что в новых регионах страны активно регистрируются новые компании малого и среднего бизнеса — с начала года документы оформили 65 тысяч предпринимателей. На фоне этого в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях разворачивается система поддержки малого и среднего бизнеса за счет льготных кредитов и лизинговой компании.

Кредиты под десять процентов годовых сроком до трех лет начнут выдавать уже в июне. На эти цели будет направлено до двух миллиардов рублей. «Поймем, как пойдет динамика, соответственно, мы внутри нацпроекта перераспределим деньги, будем искать дальше», — рассказал Решетников.

В июле должна заработать лизинговая компания, которая будет работать во всех четырех субъектах. Кроме того, в сентябре запустят центр «Мой бизнес», откроют региональные микрофинансовые и гарантийные организации.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Беседа состоялась по инициативе венесуэльской стороны. Мадуро осудил попытку атаки на Кремль с помощью беспилотников и «выразил от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
ВСУ сбили свой беспилотник в небе над Киевом
Стало известно о приостановке переговоров России и Индии о торговле в рупиях
Изменение климата стало помехой в борьбе с детскими браками
Мужчина просверлил отверстие в собственном черепе и описал результат
Байден выразил связанные с искусственным интеллектом опасения
Военный объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
Зеленского предупредили о последствиях провала контрнаступления ВСУ
Путину доложили о поддержке бизнеса в новых регионах России
44-летняя Летиция Каста показала фигуру в купальнике
Названы правила выбора мяса для максимально безвредного шашлыка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.