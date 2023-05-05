Путину доложили о поддержке бизнеса в новых регионах России

Решетников рассказал Путину о поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах России

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым поднял вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства в новых регионах.

Об этом сообщается на сайте Кремле.

Министр отметил, что в новых регионах страны активно регистрируются новые компании малого и среднего бизнеса — с начала года документы оформили 65 тысяч предпринимателей. На фоне этого в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях разворачивается система поддержки малого и среднего бизнеса за счет льготных кредитов и лизинговой компании.

Кредиты под десять процентов годовых сроком до трех лет начнут выдавать уже в июне. На эти цели будет направлено до двух миллиардов рублей. «Поймем, как пойдет динамика, соответственно, мы внутри нацпроекта перераспределим деньги, будем искать дальше», — рассказал Решетников.

В июле должна заработать лизинговая компания, которая будет работать во всех четырех субъектах. Кроме того, в сентябре запустят центр «Мой бизнес», откроют региональные микрофинансовые и гарантийные организации.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Беседа состоялась по инициативе венесуэльской стороны. Мадуро осудил попытку атаки на Кремль с помощью беспилотников и «выразил от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России».