Путин поговорил с Мадуро

Президент России Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе венесуэльской стороны. Мадуро осудил попытку атаки на Кремль с помощью беспилотников и «выразил от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России».

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства. В частности, речь идет о реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

В феврале заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны.