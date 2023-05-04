Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 4 мая 2023Мир

Путин поговорил с Мадуро

Президент России Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе венесуэльской стороны. Мадуро осудил попытку атаки на Кремль с помощью беспилотников и «выразил от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России».

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства. В частности, речь идет о реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

В феврале заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил вероятность визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в страну. Он назвал его возможным в этом году, однако указал, что конкретные сроки пока неизвестны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нападении на российского делегата в Анкаре
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве с гибридным графиком работы
Пашинян анонсировал визит в Москву
США усомнились в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
Депутат Госдумы назвал Бельгию барыгой
Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Путин поговорил с Мадуро
В США заявили о срыве Путиным секретного плана по уничтожению России
Российские учителя посоревнуются в использовании технологий
Минфин предложил изменить налоги для российских нефтяников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.