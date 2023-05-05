Мужчина придумал оригинальный способ проверить жену на верность и развелся

Reddit: мужчина умолчал о вазэктомии, чтобы проверить жену на верность, и развелся с ней

Пользовательница Reddit поделилась историей, как ее супруг придумал оригинальный способ проверить ее на верность, после чего они развелись. Она рассказала, что мужчина умолчал о вазэктомии, чтобы узнать, не изменяет ли она ему.

Автор поста рассказала, что восемь месяцев пыталась забеременеть, но безрезультатно. «Я была разочарована и решила сходить к врачу, но мой муж отказывался проходить осмотр, сказал, что с ним все в порядке», — написала она.

Недавно героиня истории встретилась с сестрой супруга и пожаловалась ей на безуспешные попытки зачать ребенка. «Я поделилась с ней переживаниями о том, что могу быть бесплодна, об отказе мужа пройти тест на фертильность», — отметила она. Девушка добавила, что ее родственницы слушала ее, а на ее лице был опустошенный взгляд. «Она была в шоке и сказала, что у мой супруг сделал вазэктомию», — написала автор.

«Невозможно описать, как ужасно было слышать этим слова. Оказалось, он сделал вазэктомию за год до нашей встречи, но всегда был рад поговорить со мной о наших будущих детях», — пожаловалась рассказчица.

По ее словам, позже ее супруг подтвердил слова своей сестры и в свое оправдание сказал, что хотел проверить, будет ли она ему изменять. «Он хотел убедиться в том, что я не скажу ему однажды, что беременна, а он является отцом ребенок», — объяснила она. Девушка в тот же день съехала от супруга и подала на развод.

В комментариях под постом пользователи посоветовали автору поста подать на аннулирование брака на основании мошенничества, так как ее супруг обманывал ее. Комментаторы также осудили мужчину за то, что он подверг свою супруг эмоциональному насилию и заставил ее думать, что она бесплодна.