Арестованная за оправдание терроризма режиссер Беркович не признала вину

Режиссер Евгения Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Арестованная судом режиссер Евгения Беркович не признала вину в оправдании терроризма. Об этом в пятницу, 5 мая, со ссылкой на ее адвоката сообщает РИА Новости.

Режиссера арестовали и отправили на два месяца в СИЗО за пьесу на YouTube. «В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте... для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма», — заявила она.

4 мая Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.