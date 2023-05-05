Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 5 мая 2023Мир

В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине

Глава Rheinmetall Паппергер предложил увеличить производство снарядов для помощи Украине

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может увеличить производство до 600 тысяч артиллерийских снарядов в год для помощи Украине. С этим предложением выступил глава концерна Армин Паппергер после визита комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона на завод в Унтерлюсе, сообщает Handelsblatt.

«С годовым выпуском в 450 тысяч снарядов Rheinmetall уже является крупнейшим западным производителем боеприпасов. Мы можем расширить наше производство до 600-700 тысяч артиллерийских снарядов в год», — отметил Паппергер. Однако он не отметил, сколько из них будут отправлены на Украину.

Он оценил стоимость увеличения производства в 200-250 миллионов евро. По данным издания, если будет достигнута договоренность с Еврокомиссией, Rheinmetall может рассчитывать на финансовую поддержку из спецфондов ЕС.

Ранее Бретон заявил, что Евросоюз поставит Украине миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. Комиссар добавил, что на эту задачу будет направлен один миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало потери украинских войск в районе Артемовска
Российского посла вызвали в МИД Польши
В Запорожской области объявили о вывозе жителей прифронтовых населенных пунктов
В Германии собрались увеличить производство снарядов для помощи Украине
Врач подсказал способ справиться с аллергией без лекарств
Американцы объяснили свое желание остаться в России
Показано равномерное распределение темной энергии во Вселенной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.