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14:10, 3 мая 2023Мир

ЕС поставит Украине миллион снарядов в течение года

ЕС поставит Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Европейский союз (ЕС) поставит Украине миллион артиллерийских снарядов в течение года. Об этом заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

«Европейский союз обязался поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев», — сказал Бретон, добавив, что на эту задачу будет направлен 1 миллиард евро из Европейского фонда мира и еще 500 миллионов из оборонного бюджета Евросоюза.

Ранее военные круги в Брюсселе поставили под сомнение реализацию плана, в рамках которого собирались передать Украине один миллион снарядов калибра 155 миллиметров. План, по которому 17 стран Евросоюза и Норвегия хотели отправить Украине боеприпасы, может не сработать, так как снаряды могут быть не собраны в течение года. Изначально предполагалось, что оружие будет передано из запасов государств, после чего страны получат компенсации за счет средств ЕС.

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Виктория Кондратьева
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