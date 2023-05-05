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14:05, 5 мая 2023Россия

Площадь пожара на российских складах с горючими жидкостями выросла

Площадь пожара на складах с горючими жидкостями в Екатеринбурге выросла в два раза
СюжетПожары в Свердловской области

Кадр: МЧС России

Площадь пожара на складах с горючими жидкостями в Екатеринбурге выросла в два раза и достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России, пишет ТАСС.

«Площадь пожара в Свердловской области увеличилась до 4000 квадратных метров. Огонь перекинулся на растительность. Тушение пожара продолжается», — говорится в сообщении.

Там добавили, что пожарные предпринимают все усилия, чтобы огонь не перешел на гаражный кооператив, однако работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий и ветреная погода. В ликвидации пожара задействованы около 80 человек и более 20 единиц техники.

О пожаре в российском городе стало известно ранее 5 мая. На тот момент, по сообщениям ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Уточнялось, что на складах кроме легковоспламеняющейся жидкости находится резина. Позднее в сети появились кадры с места происшествия.

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Никита Абрамов
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