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18:26, 5 мая 2023Путешествия

Поселившийся на крыле самолета огромный рой пчел сорвал вылет

Вылет рейса Delta в Атланту был задержан на несколько часов из-за роя пчел на крыле

Фото: @AnjaliEnjeti

Вылет рейса авиакомпании Delta был сорван из-за поселившегося на крыле самолета огромного роя пчел. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Хьюстона в Атланту около полудня в среду, 3 мая. Наземный персонал аэропорта заметил на кончике крыла лайнера множество насекомых, вследствие чего рейс был задержан на несколько часов. В авиагавань вызвали спасателей и пчеловодов, однако попытки очистить судно не увенчались успехом.

В связи с этим авиакомпания решила уступить взлетную полосу другому лайнеру. Как только пилот завел двигатели, чтобы перегнать судно, насекомые улетели.

«Хотите верьте, хотите нет, но рейс 1682 компании Delta из Хьюстона-Буша в Атланту сегодня днем ​​задержался, после того как дружеская группа пчел, судя по всему, захотела обсудить дела с двигателями наших самолетов. Без сомнения, хотели поделиться последними сведениями об условиях полета», — пошутили над ситуацией в пресс-службе перевозчика.

Ранее тысячи ос и пчел, поселившихся в датчиках давления британских самолетов, спровоцировали массовую отмену рейсов. Так, экипажи двух самолетов British Airways были вынуждены прервать взлет из-за отображения неточных данных на дисплее приборной панели.

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Зарина Дзагоева
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