В Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении руферов-экскурсоводов

В Петербурге возбудили первое уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении организаторов экскурсий по крышам. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полиция неделю проверяла объявления о прогулках по крышам в Северной столице. В итоге 20 руферов-экскурсоводов привлекли к административной ответственности за нелегальное предпринимательство. Силовики выяснили, что экскурсии даже не были обеспечены необходимыми мерами безопасности.

Тогда полиция направила информацию следователям, а те возбудили дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ. Правоохранители продолжат проверки.