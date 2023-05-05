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16:20, 5 мая 2023Россия

Автор песни «Я русский» в кофте «Я русский» задумался о русских в Русском музее

Автор песни «Я русский» певец Shaman назвал афоризм Ницше русской пословицей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Выступающий под псевдонимом SHAMAN певец Ярослав Дронов в Русском музее порассуждал о русских и русской народной мудрости, частью которой назвал афоризм немецкого философа Фридриха Ницше. Сюжет с посещением Дроновым музея опубликовал «Пятый канал».

На выложенных телеканалом кадрах автор песни «Я русский» в кофте с аналогичной надписью послушал рассказ экскурсовода о шедеврах русской живописи и вместе с ведущей Светланой Шевченко задумался о влиянии русской ментальности на работы художников.

Так, возле картины Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» Шевченко спросила Дронова о произведении Ильи Репина «Бурлаки на Волге» и предположила, что эта картина отражает и «желание чего-то добиться, и определенное смирение». Певец согласился с Шевченко и добавил, что об этом говорит и «русская пословица "все, что нас не убивает, делает нас сильнее"», которая является перефразированным афоризмом Ницше из книги «Сумерки идолов, или Как философствуют молотом».

«Поэтому, конечно, испытания — они даны свыше для того, чтобы мы их преодолевали и росли над собой, становились лучше, сильнее», — подытожил Дронов.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме, а также отреагировал на слухи о том, что его творческая деятельность является разработанным другими людьми проектом.

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Марк Леонов
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