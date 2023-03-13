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13:44, 13 марта 2023Культура

SHAMAN ответил на обвинения в коммерческом патриотизме

SHAMAN опроверг информацию, что он является коммерческим проектом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ответил на обвинения в коммерческом патриотизме. Об этом он рассказал в разговоре с ТАСС.

Музыкант заявил, что люди не стали бы слушать его композиции, если бы не чувствовали его искренности.

«Ярлык можно приклеить любой, но если бы все было так, думаю, моя история быстро закончилась бы. Даже не на первой песне, а на первой же ее строчке. Люди попросту не стали бы слушать. Именно зритель определяет, что станет хитом, а что полетит в спам. За год только на YouTube клип (на песню "Встанем" — прим. "Ленты.ру") посмотрели более 40 миллионов раз, и цифра продолжает расти. Разве это искусственно сделаешь? И это вы называете коммерческим патриотизмом?» — поделился артист.

SHAMAN также затронул тему слухов, что его творческая деятельность является разработанным другими людьми проектом. Певец опроверг эту информацию, назвав себя «естественной и чистой историей».

«Как вы себе все это представляете? Собрались взрослые дяди, сели в кресла и решили: давайте найдем какого-нибудь парня, дадим ему кликуху SHAMAN, сделаем прическу с дредами и научим петь патриотические песни. Так?» — добавил исполнитель.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в школе № 208 ученикам пятого класса задали выучить песню певца SHAMAN «Я русский».

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Анастасия Астахова
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