56-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа

56-летняя актриса Сальма Хайек показала естественную внешность

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала внешность без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России).

56-летняя знаменитость поделилась серией фото с подготовки к благотворительному балу Met Gala. На размещенных кадрах звезда позирует вместе со своей коллегой, испанской актрисой и моделью Пенелопой Крус. Также видно, что на лице Хайек отсутствует косметика, а волосы уложены в хвост.

Поклонники восхитились натуральным внешним видом звезды киноленты «Вечные» и принялись писать комплименты в комментариях. «Она не стареет!», «Ты прекрасна, независимо от того, как ты выглядишь», «Сальма, ты такая красивая и естественная», «Настоящая красота», «Самая невероятная женщина в мире», — высказывались они.

Ранее американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась без макияжа и вызвала споры в сети. 53-летняя поп-исполнительница совместно с журналистами модного журнала Allure записала видео, как собирается на бал Met Gala. Так, в начале ролика знаменитость предстала перед зеркалом в топе на тонких бретельках телесного цвета и с махровой повязкой на голове. Также можно было заметить, что на лице артистки отсутствует косметика. Некоторые фанаты высказали свое недовольство по поводу естественной внешности звезды.