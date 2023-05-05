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10:41, 5 мая 2023Россия

15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе

KP.RU: в Самаре 15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами многоэтажного дома

Кадр: 63.RU

В Самаре 15-летнюю ученицу лицея нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Гая, сообщает KP.RU.

По информации издания, все произошло 4 мая. Горожане заметили во дворе перед подъездом тело, накрытое простыней, бригаду медиков и сотрудников полиции.

По предварительным данным, россиянка погибла при падении с 17-го этажа. «Она училась в одном из лицеев Самары. По данному адресу она не проживала, она жила с мамой на совсем другой улице. Мама воспитывала дочь одна. Семья благополучная», — разъяснил источник в правоохранительных органах.

Школьница увлекалась спортом, пробовала себя в модельном бизнесе, любила путешествия. Сотрудники полиции организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

3 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге школьницу из Вьетнама обнаружили мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Пехотинцев. Предполагалось, что несовершеннолетняя иностранка могла выпасть из окна. Полиция организовывала проверку по факту инцидента.

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Анна Щербакова
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