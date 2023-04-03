В российском городе школьницу из Вьетнама нашли мертвой под окнами многоэтажки

Е1: в Екатеринбурге школьницу из Вьетнама нашли мертвой под окнами многоэтажного дома

В Екатеринбурге школьницу из Вьетнама нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Пехотинцев. О происшествии в российском городе сообщает портал Е1.

По информации очевидцев, на вид погибшей девочке 14-15 лет. Она воспитывалась в семье мигрантов.

По предварительной версии, ребенок мог выпасть из окна. На месте случившегося работали сотрудники полиции.

В управлении Следственного комитета России по Свердловской области Е1 отказались комментировать случившееся.

2 февраля сообщалось, что в селе Новогремяченское Воронежской области в частном доме нашли тело 15-летней школьницы. Тело было в комнате подростка. Оперативники установили, что девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье.

До этого в Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника. Юношу обнаружили на глубине около полутора метров недалеко от берега.