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13:58, 2 февраля 2023Россия

Тело 15-летней школьницы нашли в частном доме в российском селе

В селе Новогремяченское Воронежской области нашли тело 15-летней школьницы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В селе Новогремяченское Воронежской области нашли тело 15-летней девочки. Об это сообщает «КП — Воронеж» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве заявили, что в данный момент устанавливают обстоятельства, которые привели к гибели подростка. Причина смерти девочки не уточняется.

По словам источника «Вести Воронеж», 1 февраля мертвую школьницу нашел ее дедушка. Тело находилось в комнате подростка в частном доме. Собеседник издания добавил, что девочка хорошо училась и воспитывалась в благополучной семье.

Ранее в Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника. Школьника обнаружили на глубине около полутора метров недалеко от берега. Рядом с телом 16-летнего мальчика находился полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой.

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Константин Лысяков
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