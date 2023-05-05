На Украине задержали иностранного блогера за поддержку России

В Харькове СБУ задержала блогера из Латинской Америки за поддержку России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Харькове иностранного блогера за поддержку России. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации СБУ, его подозревают в изготовлении и распространении на видеохостинге YouTube и в мессенджере Telegram материалов, в которых содержится оправдание спецоперации России на Украине. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве заявили, что после начала спецоперации блогер встал на сторону России и начал критиковать украинских военных. Также утверждается, что иностранец «занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины».

Отмечается, что задержанный имеет гражданство одной из стран Латинской Америки, но при этом последние несколько лет проживал на Украине.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения по нескольким статьям блогеру Юрию Подоляке. В ведомстве сочли, что он «массово распространял фейки о событиях на фронте» через собственный сайт и каналы в соцсетях.