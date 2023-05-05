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14:17, 5 мая 2023Силовые структуры

Уроженку Крыма арестовали за госизмену

В Москве суд арестовал за госизмену уроженку Крыма Умерову

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве Лефортовский суд арестовал россиянку за госизмену. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает ТАСС.

По данным агентства, имя арестованной уроженки Крыма — Ления Умерова. Следствие ФСБ возбудило в отношении нее уголовное дело по статье 275 (Госизмена) УК РФ. Все материалы дела арестованной по ходатайству следствия россиянки засекречены.

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Владимир Седов
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