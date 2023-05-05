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14:26, 5 мая 2023Из жизни

Потерпевший стал оправдывать в суде отрезавших ему ногу мужчин из страха мести

Yorkshire Live: британец начал оправдывать в суде отрезавших ему ногу преступников

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Британец, которому трое преступников, вооруженных мачете, топором и кувалдой, отрезали ногу, начал защищать их в суде. Как сообщает Yorkshire Live, он стал оправдывать их из страха мести.

Мотивы 34-летнего Макса Ламберта, 39-летнего Лайама Уитакера и 41-летнего Лайама Ханбери, отрезавших мужчине ногу в доме в Хаддерсфилде 18 января 2022 года, остались неизвестными, однако судья решил, что целью было убийство потерпевшего. Подсудимые получили по 30 лет тюремного заключения.

О случившемся стало известно после того, как соседи услышали крики в доме рядом. Потерпевшего срочно госпитализировали и пришили отрубленную ниже колена часть ноги.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, они даже сожгли машину, на которой приехали к дому, но пострадавший все же смог идентифицировать Ламберта как одного из нападавших и назвал его имя полиции.

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Полицейские, однако, вскоре столкнулись с проблемой: пострадавший был так травмирован атакой, что не захотел давать показания. Он не явился на одно из заседаний, а одному из сотрудников полиции до этого сказал, что боится последствий в том случае, если выступит с обвинениями. До него якобы доходили слухи, что его могут даже убить.

В июне 2022 года потерпевший дал показания, оправдывающие обвиняемых, а позже не явился в суд и в итоге был взят под стражу. После двух недель за решеткой он предоставил свидетельства невиновности нападавших. Мужчину признали враждебно настроенным свидетелем.

Однако, несмотря на это, подсудимые были признаны виновными и отправились в тюрьму.

Ранее сообщалось, что отец и сын учинили расправу над автомобильным вором. Пара убила мужчину при помощи клинка и самурайского меча.

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Антонина Черташ
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