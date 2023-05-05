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22:04, 5 мая 2023Забота о себе

Массажисты пожаловались в сети на желающих оргазмов клиентов

Пользователи Reddit пожаловались, что клиенты сексуализируют работников массажных салонов

Фото: Remy_Loz / Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали действия, которые в массовой культуре и общественном сознании оказались излишне сексуализированными. Об этом они рассказали в разделе AskReddit.

Работники массажных салонов, и мужчины, и женщины, пожаловались в сети, что их сексуализируют клиенты, требуя, чтобы массажист довел их до оргазма.

Я работал массажистом. Безумие, сколько раз люди хотели массаж «со счастливым окончанием»

avoidingactualworkпользователь Reddit

Я массажистка и не делаю «счастливых окончаний». Не могу «помассировать только ягодицы». Я лечу плохую осанку, зажатость мышц, психический и эмоциональный стресс. Я два года училась в колледже, изучала биохимию, диагностику, анатомию и физиологию. Твой член я трогать не хочу, делай это сам

justmeinthenightпользовательница Reddit

Многие комментарии касаются того, как воспринимают прилюдное поедание продуктов определенной формы и фактуры.

Есть леденец, эскимо, банан, кукурузу...

Pro_Procrastinator_4пользователь Reddit
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Немало реакций получил и комментарий об обычном дружеском отношении к людям, которое воспринимают как намек на секс.

Улыбнуться людям нельзя, отбить пять незнакомцу, спросить дорогу, пошутить... Просто вести себя вежливо. Но мы живем в мире, где это редкость, так что они немедленно хотят знать, чего вы хотите взамен, и в первую очередь, не секс ли это

No-Flounder-3439пользователь Reddit

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети TikTok, публикующая контент под псевдонимом @2_girls_1_pup, придумала лайфхак с автозагаром, чтобы не допустить секса на первом свидании. Девушка призналась, что перед свиданиями наносит автозагар частично, только на видных частях тела, чтобы не поддаться соблазну заняться сексом.

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Александра Лисица
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