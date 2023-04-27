Девушка придумала лайфхак от секса на первом свидании

Тиктокерша частично покрыла себя автозагаром, чтобы не допустить секса на первом свидании

Пользовательница социальной сети TikTok, публикующая контент под псевдонимом @2_girls_1_pup, придумала лайфхак с автозагаром, чтобы не допустить секса на первом свидании. На ролик с ее способом оттянуть интим обратило внимание издание The Sun.

Девушка призналась, что перед свиданиями наносит автозагар частично, только на видных частях тела, чтобы не поддаться соблазну заняться сексом.. «Я отправляюсь на свидание, и чтобы точно не остаться на ночь, я мажу автозагаром только те части тела, которые видно в одежде. Почему у меня нет силы воли отказать в другом случае?» — написала она.

После тиктокерша опубликовала другой ролик, в котором показала, что лежит в постели с мужчиной, намекнув на то, что покрыла себя автозагаром частично и на этот раз, но лайфхак не сработал.

Ранее мужчины-пользователи форума Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать.