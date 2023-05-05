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11:17, 5 мая 2023Бывший СССР

Стал известен спутник супруги Зеленского на коронации Карла III

Премьер Украины Шмыгаль прибудет вместе с женой Зеленского на коронацию Карла III

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибудет в Лондон вместе с супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой на коронацию Карла III, которая пройдет с 6 по 8 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию», — сообщил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская уже находится в Великобритании. Супруга президента прибыла в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его женой Акшатой Мурти.

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Алевтина Запольская
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