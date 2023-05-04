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19:16, 4 мая 2023Бывший СССР

Супруга Зеленского приехала в Лондон на коронацию Карла III

Sky News: супруга Зеленского приехала в Лондон, чтобы посетить коронацию Карла III

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Супруга президента Украины Елена Зеленская приехала в Лондон, чтобы посетить церемонию коронации британского монарха Карла III, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

«Жена президента Зеленского находится здесь (в Лондоне — прим. «Ленты.ру») для коронации, которая пройдет на этих выходных», — в прямом эфире сказала телеведущая британского телеканала.

По информации телеканала, супруга президента прибыла в резиденцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит, где встретилась с его женой Акшатой Мурти. Они планируют провести разговор и вместе посетить библиотеку в центре Лондона.

Ранее журнал Time включил Елену Зеленскую в список самых влиятельных людей мира. Кроме нее в список попали баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюремному заключению за контрабанду наркотиков, и арестованный в России журналист Эван Гершкович. Самым влиятельным человеком в мире журнал признал Илона Маска.

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Алевтина Запольская
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