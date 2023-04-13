Илон Маск попал в список самых влиятельных людей года

В список самых влиятельных людей года по версии Time попал Илон Маск

В 2023 году одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time стал глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. Миллиардер располагается в одном списке под названием «Титаны» вместе с вдовой основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл, аргентинским футболистом Лионелем Месси, гендиректором TikTok Чжоу Шоуцзы и другими.

Американский предприниматель, по словам журналиста издания, в текущем году отличился своим поведением после покупки Twitter. Звание одного из самых влиятельных людей года Маск получил благодаря тому, что превратился «в самого богатого интернет-тролля в мире».

По мнению автора заметки, миллиардер в 2023 году стал полной противоположностью прогрессу. Маск тратит слишком много своего времени на публикации в соцсети, когда мог бы продолжать свои «смелые и вдохновляющие» свершения в карьере, подчеркивает журналист Time.

Вместе с предпринимателем в ежегодный список попали американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую в России приговорили к тюрьме за контрабанду наркотиков, жена президента Украины Елена Зеленская и арестованный в России журналист Эван Гершкович.

Илон Маск по итогам 2022 года потерял около 40 миллиардов долларов и перестал быть самым богатым человеком на планете. По версии Forbes рейтинг возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).