Чиновника в Иране уволили из-за слов о неизбежной продаже иранских островов

ISNA: Гендиректор Минтруда ИРИ уволен из-за слов о неизбежной продаже иранских островов

Гендиректора департамента социального страхования Министерства труда Исламской Республики Иран (ИРИ) Саджада Падама уволили из-за его слов о неизбежной продаже иранских островов Киш и Кешм, а также земли в провинции Хузестан из-за экономического кризиса. Об этом сообщает новостное агентство ISNA.

«Мы пожертвовали жизнями 300 тысяч мучеников, чтобы не отдать ни пяди нашей земли, а сейчас мы, возможно, последуем примеру Греции, которая продала порядка 100 островов из-за долгов перед своими пенсионерами», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что западные спецслужбы платят иранкам от 3 до 5 долларов за саботаж ношения хиджаба. Правоохранительные органы исламской республики задержали несколько женщин без хиджаба, которые, по их собственному признанию, выполняли порученное от кураторов задание.