Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 3 мая 2023Мир

Иранок уличили в саботаже ношения хиджаба за 5 долларов в час

Tasnim: западные спецслужбы платят иранкам 3-5 долларов в час за саботаж ношения хиджаба

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Западные спецслужбы платят иранкам от 3 до 5 долларов за саботаж ношения хиджаба. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что правоохранительные органы исламской республики задержали несколько женщин без хиджаба, которые, по их собственному признанию, выполняли порученное им задание. Одна из задержанных призналась, что кураторы платили от 3 до 5 долларов в час им за публичное ношение одежды, нарушающей нормы мусульманского дресс-кода.

Материалы по теме:
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022

Ранее в Министерстве образования и воспитания Исламской Республики Иран сообщили, что иранские вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба.

Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через четыре года после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия. Ношение хиджаба остается для страны очень чувствительным вопросом. Консерваторы настаивают на том, что оно должно быть обязательным, в то время как реформисты хотят оставить это на усмотрение каждого и не исключают отмены закона.

Вопрос ношения хиджаба обострился в середине сентября. Это было связано со смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Сразу после этого страну всколыхнули массовые протесты. По последним данным, в ходе них погибли около 200 человек. Среди жертв — сотрудники безопасности, погибшие в терактах, мирные граждане, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок» и в беспорядках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом
Мужчина пошел в аптеку за лекарствами и пережил нападение медведя
Генерал назвал вероятные места пусков попытавшихся атаковать Кремль дронов
Названы 10 самых востребованных профессий в мире в ближайшие пять лет
В Подмосковье упал беспилотник
В США заявили об истощении американской военной машины из-за Украины
Стало известно о местонахождении Путина в момент атаки дронов на Кремль
Пригожин отреагировал на атаку украинских дронов на Кремль
В Госдуме увидели «настоящий повод к войне» после атаки дронов ВСУ по Кремлю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.