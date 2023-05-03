Иранок уличили в саботаже ношения хиджаба за 5 долларов в час

Tasnim: западные спецслужбы платят иранкам 3-5 долларов в час за саботаж ношения хиджаба

Западные спецслужбы платят иранкам от 3 до 5 долларов за саботаж ношения хиджаба. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что правоохранительные органы исламской республики задержали несколько женщин без хиджаба, которые, по их собственному признанию, выполняли порученное им задание. Одна из задержанных призналась, что кураторы платили от 3 до 5 долларов в час им за публичное ношение одежды, нарушающей нормы мусульманского дресс-кода.

Ранее в Министерстве образования и воспитания Исламской Республики Иран сообщили, что иранские вузы откажут в образовании женщинам, не соблюдающим правила ношения хиджаба.

Хиджаб стал обязательным для всех женщин в Иране в апреле 1983 года, через четыре года после исламской революции, в результате которой была свергнута монархия. Ношение хиджаба остается для страны очень чувствительным вопросом. Консерваторы настаивают на том, что оно должно быть обязательным, в то время как реформисты хотят оставить это на усмотрение каждого и не исключают отмены закона.

Вопрос ношения хиджаба обострился в середине сентября. Это было связано со смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Сразу после этого страну всколыхнули массовые протесты. По последним данным, в ходе них погибли около 200 человек. Среди жертв — сотрудники безопасности, погибшие в терактах, мирные граждане, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок» и в беспорядках.