В Чехии заявили об усилении Москвы в результате прокси-конфликта на Украине

Экс-разведчик Чехии Пелз: прокси-конфликт на Украине сделал Россию сильнее

Прокси-конфликт на Украине и санкционное противостояние Западу сделало Россию сильнее. Об этом заявил бывший глава чешской военной разведки Петр Пелз, передает Sputnik.

По его мнению, западные страны, оказывая давление на Москву, не достигли своих целей. Пелз назвал санкции в отношении России незаконными и глупыми. «Мы не должны думать, что самая большая нация на Земле, наделенная величайшим богатством природных ресурсов и с историей, подобной истории русского народа, который готов жить в землянках и есть траву, лишь бы хоть как-то защищать свою страну на благо коллектива, как-то фундаментально пострадает от того, что, например, McDonald's уйдет — это смехотворные мысли», — указал он.

Экс-разведчик обратил внимание, что санкции хоть и вредят России, вряд ли ее ослабляют. «Так мы загнали Россию и Китай в невероятно близкие отношения. «Бедный [бывший президент США Ричард] Никсон, он, должно быть, переворачивается в гробу. И вдобавок ко всему Индия, Ближний Восток и Иран также присоединяются в значительной степени», — рассказал Пелз.

Ранее Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины. По словам бывшего американского разведчика, ради урегулирования конфликта часть территории страны необходимо отдать Польше, а часть — России. «Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. (…) Она [Западная Украина] должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. (…) Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что [между двумя странами] наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей», — заключил Риттер.