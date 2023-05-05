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01:41, 5 мая 2023Бывший СССР

Военный объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка

Старший лейтенант Матюшин: отодвинуть ВСУ от Донецка сложно из-за укрепрайонов в поселках

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Cтарший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта около Донецка в беседе с изданием URA.RU.

Как объяснил Матюшин, почти все населенные пункты под Донецком являются довольно крупными укрепрайонами Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Это мы можем сказать и про Авдеевку, и про мелкие поселки — такие, как, допустим, Первомайский. Если увеличить карту, то его и не видно по большому счету», — пояснил он, отметив, что подразделения Первой Славянской бригады штурмуют его еще с прошлого лета. Красногоровку, по мнению военного, будет брать еще сложнее, так как в центре города стоит кирпичный завод, еще в 2015 году «превращенный в натуральную крепость».

«При захвате Марьинки как такового облегчения не будет, это будет всего лишь плацдарм для последующего расширения прорыва на фронте», — рассказал Матюшин, предположив, что после этого российские войска смогут выбрать одно из нескольких направлений.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ сконцентрировали ударные группировки на нескольких направлениях в республике. Также, по информации силовых структур, большое количество личного состава и военной техники сконцентрировано в тылу украинских войск.

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Марина Совина
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