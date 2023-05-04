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09:20, 4 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о концентрации ВСУ на нескольких направлениях

В ДНР заявили, что ВСУ сконцентрировали ударные группировки на нескольких направлениях

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали ударные группировки на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах ДНР, пишет ТАСС.

«Согласно нашим данным, противник сконцентрировал ударные группировки сразу на нескольких участках фронта на ряде направлений», — рассказал собеседник агентства.

Также, по информации силовых структур, количество личного состава и военной техники сконцентрировано в тылу украинских войск.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей ВСУ в ходе контрнаступления Киева. По его мнению, России, по возможности, следовало бы укрепить мариупольское направление. «Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи — это и мгновенная угроза Донецку», — считает он.

24 апреля в Минобороны России отчитались об уничтожении двух опорных пунктов украинской армии на южнодонецком направлении. Как сообщалось, огонь из стрелкового оружия и гранатометов уничтожил пикап и троих бойцов ВСУ.

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Кристина Есикова
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