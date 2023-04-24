В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

В Минобороны России отчитались об уничтожении двух опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил глава пресс-службы группировки «Восток» Александр Гордеев, передает ТАСС.

Так, передовым подразделениям группировки удалось вскрыть мобильную группу сил Киева. По словам Гордеева, огонь из стрелкового оружия и гранатометов уничтожил пикап и троих бойцов ВСУ.

Экипаж тяжелой огнеметной системы «ТОС-1» ликвидировал два украинских опорных пункта с живой силой в районе Новодонецкого, отметил представитель «Востока».В районе населенного пункта Щербаки был уничтожен миномет, а в районе Новомихайловки — гаубица, добавили в заявлении.

Накануне глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по войскам Украины на лисичанском направлении и их складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Артемовском. По словам Астафьева, ВСУ понесли потери в личном составе и военной технике.