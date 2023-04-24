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05:22, 24 апреля 2023Россия

Российские военные нанесли удар по складу с топливом ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу с топливом под Артемовском
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли ракетный удар по войскам Украины на лисичанском направлении и их складу горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Его заявление приводит РИА Новости.

Также поражен пункт заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении, говорится в сообщении. По словам Астафьева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в личном составе и военной технике.

В районе Новокалинова в Донецкой народной республике (ДНР) российские артиллеристы нанесли огневое поражение украинским морпехам, добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении штурмовыми отрядами взяты под контроль два квартала в западной части города Артемовска. «Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах», — сообщили в ведомстве.

Марина Совина
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