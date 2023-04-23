Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска

Минобороны России сообщило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска

На донецком направлении штурмовыми отрядами взяты под контроль два квартала в западной части города Артемовска. Об этом в воскресенье, 23 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах», — сообщили в ведомстве.

Авиация произвела шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи, уточнили в Минобороны.

22 апреля стало известно о взятии частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» вокзала Артемовска. По словам военкоров, и бойцы прорвали оборону Вооруженных сил Украины вдоль железной дороги.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам страны наступать вглубь Украины.