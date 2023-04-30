Комбат ДНР назвал одну из возможных целей контрнаступления ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей контрнаступления ВСУ

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. Об этом он заявил Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

«Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи — это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым», — объяснил комбат.

По его мнению, России, по возможности, следовало бы укрепить мариупольское направление.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.