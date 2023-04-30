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00:23, 30 апреля 2023Бывший СССР

Комбат ДНР назвал одну из возможных целей контрнаступления ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей контрнаступления ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. Об этом он заявил Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

«Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи — это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым», — объяснил комбат.

По его мнению, России, по возможности, следовало бы укрепить мариупольское направление.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ в настоящее время готовы к контрнаступлению, и оно состоится уже в ближайшее время. По прогнозам главы группы, украинская армия начнет соответствующие маневры в срок до 15 мая.

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Марина Совина
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