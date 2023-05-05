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02:15, 5 мая 2023Из жизни

Мужчина просверлил отверстие в собственном черепе и описал результат

Писатель Джо Меллен заявил, что благодаря трепанации черепа «достиг нирваны»

Кадр: Breaking Convention / YouTube

Мужчина из Великобритании просверлил отверстие в собственном черепе и описал впечатления. Об этом сообщает Daily Star.

Писатель Джо Меллен, сделавший себе трепанацию черепа, назвал ее эффект положительным. По его словам, после процедуры он достиг перманентного состояния нирваны. Меллен заявил, что трепанация позволяет мозгу «дышать» и возвращает взрослым легкость и свободу раннего детства.

Писатель узнал о древней практике трепанации черепа в 1960-х годах от голландского академика Барта Хьюза. В первый раз он попытался проделать отверстие в черепе в 1969 году при помощи ручного сверла. «В то время у меня не было денег, и я не мог позволить себе электрическую дрель, так что купил ручной трепанатор в магазине медицинских инструментов», — объясняет писатель. Результат, по его словам, напоминал попытку открыть бутылку с вином изнутри.

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Спустя год Меллен предпринял еще одну неудачную попытку и лишь через два года, купив электрическую дрель, достиг успеха. Операция заняла полчаса и сопровождалась обильным кровотечением, однако он остался доволен результатом.

По словам Меллена, примерно через час после процедуры он ощутил легкость, как будто кто-то «снял груз с груди». Писатель утверждает, что до сих пор чувствует эффект трепанации и не жалеет о рискованной операции.

Ранее сообщалось о рогатом татуировщике из Бразилии, который отрезал себе пальцы и вставил серебряные клыки. По его словам, он сделал это, чтобы выглядеть еще страшнее.

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Антонина Черташ
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